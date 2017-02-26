Hollanda derbisinde kazananı gol teknolojisi belirledi

Hollanda Ligi'nde Feyenoord ile PSV Eindhoven'u karşı karşıya getiren derbiyi kazanan Feyenoord oldu.

Maç 1-1'iken Feyenoord'un attığı gol önce verilmedi ardından hakemin saatine gol çizgisi teknolojisi ile gol olduğu haberi gelince hakem golü verdi ve maç 2-1'e geldi.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ GALİBİ BELİRLEDİ

Feyenoord dakika 9'da Jens Toornstra'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona ererken ikinci yarıda dakika 62'de Gaston Pereiro maçı 1-1'e getirdi.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise Jan-Arie van der Heijden'ın vuruşunu kaleci zorlukla tuttu. Maçın hakemi Bas Nijhuis ilk başta golü vermedi ancak saatine gelen uyarı ile kararını değiştirdi ve golü verdi. Futbolcuların yoğun itirazda bulunduğu Bas Nijhuis itiraz eden futbolculara saati göstererek gol çizgisi teknolojisinden haber geldiğini anlatmaya çalıştı.

Feyenoord bu galibiyet ile puanını 63'e çıkarttı ve en yakın rakibi Ajax ile puan farkını 8'e çıkarttı. PSV ise 52 puanda kaldı ve Feyenoord ile puan farkı 11'e çıktı.