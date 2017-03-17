Hollanda'dan Sneijder ve Lens'e milli davet

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Beşiktaş'ın Olympiakos'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında Şenol Güneş tribünlere üçlü çektirdi.

Başakşehir Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ı resmi Twitter hesabından esprili bir paylaşımla tebrik etti.

Şenol Güneş'ten Aboubakar açıklaması: Zaten kiralık

Maç öncesi "İstanbul'u fethetmeye geliyoruz" diyen Yunan basını, karşılaşması sonrası "Sirtakiyi Türkler yaptı" manşetini attı.

Yunan basını: Sirtakiyi Türkler yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseleyen Beşiktaş'ın yayın geliriyle birlikte kasasına en az 116 milyon lira girecek.

Rostov maçında Rojo'nun yorgun düştüğünü gören Jose Mourinho, oyuncusuna maç oynanırken yemesi için muz gönderdi.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi Fransız temsilcisi Lyon oldu.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Avrupa Ligi'ndeki O.Lyon eşlemesi için erken final yorumunda bulundu.

1 Dolandırıcıların son kurbanı Hasan Ali Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın bir dolandırıcılık çetesi tarafından 10 milyon lirası çalındı.

2 Mesut Özil: Türk olmaktan gurur duyuyorum Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türk kökeninden dolayı gurur duyduğunu bildirdi.

3 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin son durumu Türkiye, ülkeler sıralamasında 10'uncu sıradaki yerini kaybetmemesi durumunda Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt olarak katılabilecek

4 Cenk'in golünden sonra Sirtakili gönderme Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos'u 4-1 yendiği maçta, Cenk'in attığı golden sonra tribünlerde Sirtaki müziği çalındı.

5 Türkiye Hollanda'da 12 madalya kazandı Türkiye Tekvando Milli Takımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yapılan saygısızlığa en iyi cevabı sahada verdi.

6 Samet Aybaba: Demirören bana FETÖ'cü iftirası attı Samet Aybaba, Alanyaspor ile görüşürken Yıldırım Demirören'in kendisine FETÖ'cü iftirası atarak anlaşmayı bozduğunu söyledi.

7 Fatih Terim'den Roma açıklaması BJK TV canlı yayınına telefonla bağlanan Fatih Terim, Roma ile ilgili söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtti.

8 Beşiktaş Yunanistan'da istediğini aldı Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla 1-1 berabere kalarak avantajı yakaladı.

9 Volkan Demirel'in maaşı düşürülüyor Fenerbahçe yönetimi, yılda 2.5 milyon Euro kazanan Volkan'dan takımda kalabilmesi için maaşını 1.5 milyon Euro'ya düşürmesini istedi.