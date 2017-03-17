Hollanda'dan Sneijder ve Lens'e milli davet

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda yer alan Hollanda'nın, grup maçında Bulgaristan ve sonrasında hazırlık maçında karşılaşacağı İtalya mücadelesinin aday kadrosu açıklandı.
SAKATLIKTAN KURTULDU KADROYA GİRDİ
Daha önce açıklanan geniş kadroda sakatlığı nedeniyle bulunmayan Galatasaraylı yıldız Wesley Sneijder, yeniden kadroya davet edildi. Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens de, kadroda kendisine yer buldu.
İşte Hollanda'nın aday kadrosu
Kaleciler
Cillessen, Vorm, Zoet
Savunma
Blind, Hoedt, Karsdorp, De Ligt, Martins Indı, Tete, Veltman, Viergever, De Vrij,
Orta saha
Berghuis, Klaassen, Sneijder, Strootman, Toornstra, Vilhena, Wijnaldum,
Forvetler
Dost, Janssen, Lens, Memphis Depay, Promes, Robben