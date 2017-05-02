Houston Rockets üçlüklerle güldü

Teksas takımları San Antonio Spurs ile Houston Rockets'ı karşı karşıya getiren konferans yarı final serisinin ilk maçını, misafir Rockets 126-99 kazandı. Rakibine 27 sayı fark atan Rockets, NBA play-off tarihinin 2. en farklı deplasman galibiyetine imza attı.
JAMES HARDEN BAŞROLDE
22 üçlük isabetiyle takım tarihinin play-off rekorunu kıran Rockets'ı galibiyete, 20 sayı, 14 asist, 4 top çalmayla oynayan James Harden, 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 23 sayı atan Trevor Ariza taşıdı.
21 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist üreten Kawhi Leonard, Spurs'ü ayakta tutmaya çalıştı. Serinin ikinci maçı da AT&T Center'da oynanacak.