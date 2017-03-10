Infantino'dan video hakem açıklaması

Infantino, 6 müslüman ülkenin vatandaşına ülkeye giriş yasağı getiren ABD’ye de önemli uyarılarda bulundu. Barcelona'nın PSG karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attığı maçta, hakem Deniz Aytekin'in kararları çok konuşuldu.

TARTIŞILAN KARARLARA İMZA ATTI

Fransiz ekibinin tartışmalı bir pozisyonda penaltısını vermeyen Aytekin, Luis Suarez'in ceza sahası içinde kendisini yere bıraktığı pozisyonda penaltıya hükmetti. Bu penaltıyla maçı 5-1'e taşıyan Barcelona, son dakikada bulduğu golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük geri dönüşünü tamamladı.

UEFA Hakem Komitesi, tartışmalı kararlara imza atan Deniz Aytekin'i sezon sonuna kadar kızağa çekmeye hazırlanıyor. Tarihi maçtaki tartışmalı pozisyonlar, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da gündemindeydi.

VİDEO HAKEM ÖNEMLİ

Hakem Aytekin'in hata yapıp yapmadığı konusunda bir yorumda bulunmayan Infantino, video hakem teknolojisinin hayata geçmesiyle bu tür tartışmaların tarihe karışacağını vurguladı.

Infantino bu maçı temel alarak teknolojinin uygulanması konusunda acele edilmemesinin önemine de dikkat çekti ve en az 3 yıllık bir geçiş periyoduna ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.