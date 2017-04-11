İnşaat işçiliğinden olimpiyat şampiyonluğuna

Nazmiye Muratlı… Doğuştan kalça çıkığı nedeniyle hiç yürüyemedi. Önüne çıkan tüm engelleri inatla gülerek, inanarak aştı. 37 yaşındaki başarılı sporcu 2 yıllık spor yaşamına bir çok madalya sığdırdı.

Yapamazsın diyenlere inat, azmini hiç kaybetmedi. O halterin kraliçesi… Rio 2016 Paralimpik Oyunları’nda Türk halterci Nazmiye Muratlı, 41 kiloda dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti. Nazmiye Muratlı’nın yeni hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları…

Nazmiye Muratlı halterle, çevresindekilerin spora yönlendirmesiyle ilk olarak 25 yaşında tanıştı.

İNŞAATLARDA BABAMA YARDIM EDİYORDUM

İlk halter salonuna girdiğinde, kendi kendine ‘Nazmiye, sen bunu yapamazsın’ dediğini anlatan sporcu, “Salona girdiğimde ağırlıklar vardı. Arkamı döndüm ve gittim. Babama anlattım. Babam bana ‘Aman kızım inşaatta bana yardım ediyorsun. Tuğla taşıyorsun, harç çekiyorsun. Sen ağırlıktan korkmazsın’ dedi. Annem de bana ‘Sen ağırlıktan korkma, ağırlık senden korkusun’ demişti. Şimdi ben ağırlıktan korkmuyorum. Ağırlık benden korkuyor. Güç varmış ve demek ki bu sporda çıktı” diye konuştu.