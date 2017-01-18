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İnterli stoperden muhteşem rövaşata - İZLE

İtalya Kupası son 16 turunda dün akşam Inter'in Bologna'yı 3-2 mağlup ettiği mücadelede Murillo attığı rövaşata ile gecenin adamı oldu.

İnterli stoperden muhteşem rövaşata - İZLE
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İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Inter ile Bologna karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter, 3-2 kazandı.

Mücadeleyi Inter uzatmalarda 3-2'lik skorla kazanırken, Jeison Murillo 34. dakikada attığı rövaşata golüyle maça damgasını vurdu. 

SOW'A FAUL DÜDÜĞÜ ÇALINMIŞTI

Öte yandan sosyal medyada Murillo'nun attığı şık golü paylaşan sarı-lacivertli taraftarlar, Sow'un da Antalyaspor maçında topa benzer bir şekilde vurduğunu ancak sayılmadığını belirterek mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

İşte o güzel gol:

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