İpek Soylu yarı finalde elendi

Zhuhai Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi İpek Soylu ile Çek partneri Barbora Stefkova, yarı finalde Lyudmyla Kichenok-Nadiia Kichenok ikilisine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
2-0 MAĞLUP OLDULAR
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü organizasyondaki yarı final mücadelesinde İpek-Stefkova ikilisi, Ukraynalı Kichenok kardeşler ile karşı karşıya geldi.
İpek ile takım arkadaşı Stefkova, müsabakada 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak, turnuvadan elendi.