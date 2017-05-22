İslami Dayanışma Oyunları'nın 9. gününde 8 madalya

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Arena'da yapılan güreş müsabakalarında, kadınlar 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69 ve 75 kiloda madalyalar dağıtıldı. 48, 53, 55, 58, 60 ve 75 kiloda katılımın az olmasından dolayı Nordik sistemi uygulandı.



75 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, Kazak, Kırgız ve Mısırlı rakiplerinden sonra son maçında da Azerbaycanlı Sabira Aliyeva'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.



48 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Burcu Kebiç, 60 kiloda ise Gamze Nur Adakan, gümüş madalyanın sahibi oldu.



63 kiloda Hafize Şahin, Fildişi Sahili ve Kazakistan'dan rakiplerini mağlup ederek finale çıktı. Hafize, finalde Nijeryalı Blessing Oborududu'ya yenilince gümüş madalyada kaldı.



69 kiloda Buse Tosun, ilk maçında Fildişi Sahili'nden Ami Yuoin'i yendi ancak yarı finalde Azerbaycanlı Elis Monolova'ya mağlup oldu. Buse, Kamerunlu Blandine Metala Epanga'ya karşı çıktığı müsabakayı kazanarak bronz madalya elde etti.



55 kiloda Bediha Gün ve 58 kiloda Derya Bayhan da bronz madalya aldı.