İsmail Köybaşı 9 ay sonra Dolmabahçe'de

Sezon başında 7 yıl formasını giydiği Beşiktaş'la sözleşmesini yenilemeyip Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Köybaşı, Vodafone Arena'ya 266 gün sonra çıkmak için hazırlanıyor.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın en istikrarlı isimlerinden biri olan 27 yaşındaki oyuncu, forma giymesi durumunda Dolmabahçe'deki yeni stada ilk kez rakip olarak çıkacak.

İsmail, Beşiktaş formasıyla Vodafone Arena'da son maçını 15 Mayıs 2016'da Süper Lig'de Osmanlıspor karşısında oynamıştı.

ŞAMPİYONLUK TURU ATTI

İsmail Köybaşı, Vodafone Arena'nın çimlerine ise son olarak şampiyonluk kupasını kaldırdığı 19 Mayıs 2016'da ayak bastı.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 27 karşılaşmada oynayan ve elde edilen başarıda pay sahibi olan İsmail, şampiyonluk turunda siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 SEZON OYNADI

İsmail Köybaşı, 7 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta birer lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

Gaziantepspor'dan 2009'da 6 milyon avro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan İsmail, kariyerinin en büyük başarılarını siyah-beyazlı kulüpte yaşadı. İsmail, Beşiktaş'la 7 sezonda 187 resmi maça çıkıp 2 gol kaydetti.

İsmail, zaman zaman kaptanlığını da yaptığı Beşiktaş'la geçen sezon şampiyonluk, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.