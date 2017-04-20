İspanya'da Emre Çolak tartışması

İspanyol ekibinde 25. haftada Gaizka Garitano'nun yerine göreve getirilen Mel, İspanyol spor gazetesi Marca'ya yaptığı açıklamada, önceliklerinin ligde kalmak olduğunu belirterek, "Sadece sonucu düşünen bir teknik direktör değilim ama ligin bitimine 15 hafta kala çağrılınca böyle olmalısın. Çünkü takımı öyle ya da böyle küme düşmekten kurtarmalıyım. Deportivo benden önceki dönemde daha iyi oynayabilir ama maç kazanamıyordu. Bu kanayan yarayı kapatmak için çabalıyorum." diye konuştu.

İLK 11'DE GÖREV VERDİM

Son maçlarda yedek kadroda yer aldığı için gündeme gelen Emre Çolak hakkında da konuşan İspanyol teknik adam, "Emre Çolak, göreve geldiğim ilk 4 maçta ilk 11'de sahaya çıktı ama sonunda iyi defans ve hücum arasında bir denge arıyorsun. Burada önemli olan takımın küme düşme hattından kurtulması." değerlendirmesini yaptı.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK GELDİ

Deportivo La Coruna'da ilk sezonunu geçiren Emre Çolak'ın ilk 11'de olmayışı, daha önce de tartışılmıştı. Ligin 22. haftasında Athletic Bilbao ile Deportivo La Coruna arasındaki maçtan önce İspanyol basınına konuşan Deportivolu futbolcu Juanfran Moreno, "Athletic Bilabao çok iyi futbolculara sahip ama bizde de büyük futbolcular var. Eminim ki Emre, Basklı olsaydı Athletic Bilbao'da ilk 11'de yer alırdı." ifadelerini kullanmıştı.

Ligde 29. haftada deplasmanda Valencia'ya 3-0 yenilen Deportivo La Coruna'da mücadelenin ikinci yarısının başında oyuna giren Emre, takım arkadaşlarından yine destek görmüştü. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Florin Andone, "Emre çok önemli ve farklı bir futbolcu. Umarım sonraki hafta karşılaşacağımız Granada maçına ilk 11'de başlar. Bu gerçekten hoşuma gider." şeklinde görüş belirtmişti.