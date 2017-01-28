James Harden'dan tarihe geçen triple-double

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) James Harden'ın performansıyla Houston Rockets, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 123-118 yendi. NBA'e 10 maçla devam edildi.

51 SAYI 13 RİBAUND 13 ASİST

Wells Fargo Center'da Philadelphia 76ers'ın konuğu olan Houston Rockets, rakibini 123-118 yenerek sezonun 35. galibiyetini elde etti. Rockets'ta James Harden karşılaşmayı 51 sayı, 13 ribaunt ve 13 asistle tamamlayarak takımına galibiyeti getirirken, birçok rekora da imza attı. ,

HARDEN'IN REKORLAR MAÇI

NBA tarihinde 50 sayı ve üzerinde yapılan 9 "triple-double"ın 2'sini bu sezon Harden gerçekleştirdi ve NBA'de bir sezonda iki kez bunu başaran tek oyuncu olma başarısını gösterdi. Bir sezonda 40 sayı ve üzerinde atarak 5. kez "triple-double" yapan Harden, Oscar Robertson'ın 1963-64'te bu alanda kırdığı rekoru da egale etti. Harden, yine Robertson'dan sonra ligin ilk 50 maçında 1400 sayı, 500 ribaunt ve 500 asist barajını aşan tek oyuncu oldu.

ERSAN'DAN 4 SAYI 3 RİBAUND 1 ASİST

Bu sezon 28'inci mağlubiyetini alan Sixers'ta Joel Embiid 32 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, T.J. McConnell ve Gerald Henderson 13'er sayı, milli oyuncu Ersan İlyasova ise süre aldığı 22 dakikada 4 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 115-111

Boston Celtics-Orlando Magic: 128-98

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 124-116

New York Knicks-Charlotte Hornets: 110-107

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 102-86

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 86-112

Chicago Bulls-Miami Heat: 88-100

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 119-103

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 118-123

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 112-109