Jepkosgei'den yeni dünya rekoru

Valencia'da düzenlenen Trinidad Alfonso Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Joyciline Jepkosgei 1 saat 4 dakika 51 saniyelik derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu bir saniye daha geliştirmeyi başardı.

21 kilometrelik parkurun son bölümünde rakiplerine ciddi fark atarak adeta kendisiyle yarışan 23 yaşındaki Jepkosgei, nisan ayında Prag'da 1:04:52 ile kırdığı rekoru bir saniyeyle geride bıraktı. Jepkosgei geçtiğimiz ay yine Prag'da düzenlenen 10 kilometre kadınlar yol yarışını 29.43'le tamamlayarak bu alanda da dünya rekorunun sahibi olmuştu.

Fancy Chemutai'nin 1:05.36 ile ikinci tamamladığı yarışta Lucy Cheruiyot ise 1:07:30 ile üçüncü oldu. Erkekler yarışında ise Bahreyn'den Abraham Cheroben 59:11'lik derecesiyle, 2014 ve 2015 yıllarının ardından sonra bu yıl da mutlu sona ulaştı.

Önümüzdeki yıl mart ayında düzenlenecek 2018 Yarı Maraton Dünya Şampiyonası'na da Valencia şehri ev sahipliği yapacak.