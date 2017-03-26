Johan Cruyff'un adı yaşatılacak

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ciutat Esportiva antrenman tesisinde yapılacak stada "Johan Cruyff" adının verileceği bildirildi.

RESMİ SİTEDEN DUYURULDU

Açıklamada, ayrıca yeniden yapılacak Camp Nou'da Hollandalı efsane futbol adamının heykelinin yer alacağı, Barcelona müzesinde ise Cruyff'un hayatına ve Katalan ekibindeki dönemine adanan bir serginin açılacağı ifade edildi.,

Bu bölümdeki en değerli 2 parçanın, Cruyff'un ailesi tarafından kulübe bağışlanan 1974 Ballon d'Or ödülü ve 9 numaralı forma olacağı kaydedildi.

Barcelona ile oyuncu ve teknik direktör olarak birçok şampiyonluk yaşayan Cruyff, geçen yıl 68 yaşında hayatını kaybetmişti.