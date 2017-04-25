Josef: Oğluma söz verdim gol atacağım

Fenerbahçe’nin TT Arena zaferinin kahramanı Josef de Souza, maçtan iki gece önce grip oldu ancak buna rağmen oynadı ve golünü attı.

"BENİ İYİLEŞTİRİN"

Son antrenman günü ateşler içinde yanan Brezilyalı’nın son halini gören Advocaat oyuncudan ümidini kesti.

Fakat Josef sağlık ekibiyle bir görüşme gerçekleştirerek, "Beni ne yapın ne edin iyileştirin. Hastalık umurumda değil bu maçta oynamak istiyorum. İlk maçta gole çok yaklaşmıştım ama penaltı yaptırmakla kalmıştım. Bu maçta hissediyorum gol atacağım” ifadelerini kullandı.

Aslında Josef’in bu ısrarının altında yatan başka bir sebep daha vardı. O da oğlu Nicolas’ın kendisinden Galatasaray maçında mutlaka gol atmasını istemesiydi.

ADVOCAAT’TAN TEŞEKKÜR

Gol attığında evinde oluşan inanılmaz coşkuyu tekrarlatmak isteyen Josef, 3 yaşındaki oğlu Nicolas ve 1 yaşındaki oğlu Danilo’yu mutlu etmek için sağlık ekibine adeta yalvardı.

Bunun üzerine sağlık ekibi yoğun bir tedavi programı uyguladı. Maç günü ise Advocaat, Josef’e fedakarlığı için teşekkür ederken, "Eğer kendini iyi hissetmiyorsan dinlenebilirsin" dedi.

Brezilyalı ise hocasına "Ben kendimi tamamen hazır hissediyorum. Bu maçta oynamayı da çok istiyorum" deyince maça ilk 11’de başladı.

SEVİNCİNİ SAĞLIK EKİBİYLE PAYLAŞTI

Aslında maç boyunca güçlü halinden uzak bir görüntü çizen Brezilyalı, kendi standartının çok altında kaldı. Defansif olarak kayda değer bir hata yapmasa da hücuma neredeyse hiç katkı veremedi.

Advocaat’ın kendisinden istediği ceza sahası koşusunu maçta neredeyse ilk kez yapan Josef, şık kafa golüyle 5 yıl aradan sonra TT Arena zaferini getirdi. Maçtan önce gol atacağını hisseden yıldız oyuncu soyunma odasına gider gitmez sağlık ekibiyle sevincini paylaştı ve teşekkür etti.