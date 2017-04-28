Joshua'dan Wladimir Klitschko'ya: Yumruklarıma hazır ol

Dünya ağır sıklet kemeri için yarın karşı karşıya gelecek Anthony Joshua ve Wladimir Klitschko dev maçtan önce son kez birlikte kameraların karşısına geçerek iddialı açıklamalarda bulundu.

MAÇ SONUNDA KAZANAN OLACAĞIM

2015 yılında Tyson Fury'ye kaptırdığı şampiyonluk kemerlerini yeniden almak isteyen 41 yaşındaki Wladimir Klitschko, sözlerine rakibinin genç yaşına vurgu yaparak başladı. 27 yıldır boks yaptığını söyleyen Klitschko, "Karşılaşacağım rakibimin yaşı da tam olarak 27. Bu harika bir tesadüf. Her şeye rağmen kendimi hâlâ genç hissediyorum. Maç sonunda ellerini havaya kaldıran taraf olmak dışında bir şey düşünmüyorum." diye konuştu.

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BU MAÇ WLADİMİR'İN SONU OLABİLİR

WBA, IBF ve IBO ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Anthony Joshua ise bu karşılaşmanın kendisinden ziyade Klitschko için kader maçı olduğu görüşünde. Rakibini mağlup etmesi halinde bunun Klitscko'nun son maçı olabileceğini iddia eden Joshua, "Bu maç onun adına yolun sonu olabilir, ancak benim için sadece yolculuğumun bir parçası. Her ne yapıyorsam, en iyisini yapmak için uğraşıyorum ve bu sayede bulunduğum yerdeyim." ifadelerini kullandı.

AYAKTA KALSAN İYİ EDERSİN

Klitscko'nun Joshua'yı iyi bir "yumrukçu", kendisini ise "iyi yumrukları olan bir boksör" olarak tanımlamasına da karşılık olarak Joshua, rakibine dönerek "Benden daha iyi bir boksör olduğunu düşünüyorsa bırakalım öyle olsun. Çeneni yumruklamaya başlayınca kuvvetim karşısında ayakta kalsan iyi edersin." şeklinde konuştu.