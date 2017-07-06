Kalinic Fenerbahçe'de kaldı

Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Ozan Balaban yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Koç Obradovic ile birlikte Genel Müdür Gherardini'nin transfer çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ozan Balaban, geçtiğimiz sezonki Euroleague şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Nikola Kalinic ile yeniden anlaşma sağlandığını belirtti.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Sporx'in haberine göre, 2015 yılında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan ve yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Nikola Kalinic ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklayan Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Ozan Balaban, ilk olarak iç transferi bitirdiklerini ve daha sonra dış transfere yöneldiklerini ifade etti.