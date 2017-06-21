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Kayseri'den kadroya 2 önemli takviye

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Romanya Milli Takımı'nda forma giyen iki önemli oyuncuyla anlaşmaya vardı.

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Kayseri'den kadroya 2 önemli takviye

Kayserispor, Romanya'nın Astra Kulübü ve Romanya milli takımının kalecisi Silvio ve Romanya'nın Steau Bükreş ekibinin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin'i sözleşme yapmak için Kayseri'ye getiriyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-kırmızılı takım yeni teknik direktörü Marcio Sumudica'nın isteği üzerine Romen milli takımının 1.90'lık kalecisi Silvio ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Kayserispor'un bu yüzden kaleci, Ali Ahamada'yı gözden çıkarttığı öğrenildi.

TRANSFER EDİLEN OYUNCULAR

Öte yandan, Kayserispor dış transferde bugüne kadar Bia (Sion), Badji (Anderlecht), Atilla Aslan (Reims), Ömer (Bandırmaspor), Erdal Öztürk (Bayern München), Oğuzhan (Adana Demirspor)'u renklerine kattı.

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