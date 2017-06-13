Kayserispor Bayern Münih'ten Erdal Öztürk'ü aldı

Beşiktaş başta olmak üzere bir çok takımın transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu; çifte pasaportlu Erdal Öztürk, Türkiye yerine Almanya U21 takımından yana kullanmıştı.

SATIŞINDAN PAY SAHİBİ OLACAK

Orta sahada oynayan oyuncunun transferi bugün Kayserispor ve Bayern Münih kululüpleri arasındaki karşılıklı anlaşmanın ardından gerçekleşti.

Kayserispor ilerde genç futbolcuyu başka bir kulübe verdiği takdirde Alman kulübüne yüzde 20 pay verecek. Kulüp başkanı Erol Bedir, "Bir süreden beri takip ettiğimiz Erodal Öztürk gibi genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kazandırdık’’ dedi.