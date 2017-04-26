Kayserispor Douglas'la yollarını ayırdı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni teknik direktör Mesut Bakkal’ın da görüşünün alınmasının ardından Douglas ile yollarını ayırma kararı aldıklarını ve bunu sarı kırmızılı oyuncuya ilettiklerini söyledi.

BAŞKAN AÇIKLADI

Erol Bedir, "İstifa eden eski teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın da uyumsuzluğu nedeniyle rapor verdiği Douglas’la ilgili olarak hem yönetimimiz hem de yeni teknik direktörümüz Mesut Bakkal’ın yaptığı görüşme sonrası yollarımızı ayırma kararını uyguladık. Karşılıklı fesih ile kendisiyle olan bağlarımız koptu. Hayırlısı olsun" dedi.