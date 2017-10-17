Kayserispor'da Gyan'la yollar ayrılıyor

Kayserispor, iki oyuncunun peşine düştü. Astra'dan Alexandru Lonita ve Steaua Bükreş'den William De Amorim ile temasa geçen sarı kırmızılı yönetim, bu iki oyuncuyu ara transfer döneminde kadroya dahil etmek istiyor.

Steaua Bükreş takımından Brezilya'lı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu William Douglas De Amorim ve Astra takımının kanat oyuncusu 28 yaşındaki Alexandru, Lonita tarsferi için girişimlerin olumlu geçtiği öğrenildi.

4 FUTBOLCU GÖNDERİLECEK

Sarı-Kırmızılı ekipte 4 oyuncu ile devre arasında yollar ayrılacak.Büyük umutlarla transfer edilen Asamoah Gyan, Bia, Dejan Meleg ve Güray Vural ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak.