Kjaer resmen Sevilla'da

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Başakşehir'den, Roma'ya transfer olan milli futbolcu herşeyi A'dan Z'ye kaleme aldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Fatih Terim’e verilecek tazminat hakkında şöyle konuştu

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Mircea Lucescu, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal ile yaptığı görüşmede Florya'nın tek patronu olmak istediğini söyledi.

Ben Arfa'nın menajeri, Fransız oyuncunun Türkiye'de gideceği tek takımın Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Ben Arfa'nın tercihi Fenerbahçe oldu

Sevilla ile 13 milyon euro karşılığında anlaşan F.Bahçe'de, Kjaer'in maaşıyla ilgili yaşanan sıkıntı da çözüme kavuştu.

Fatih Altaylı, TFF'deki Fenerbahçe lobisinin Fatih Terim'in üzerine oynadığını ve sonunda görevden almayı başardıklarını söyledi.

ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bekir İrtegün, itirafçı olduğu için serbest bırakıldı.

Bekir İrtegün FETÖ itirafçısı oldu

Semih Kaya'nın ayağının kırıldığı o an

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ile anlaştı.

Beşiktaş, A Milli Takım teknik direktörülüğü için Şenol Güneş'e gelen teklife olumsuz yanıt verdi.

Avrupa’nın en önemli futbolcularından Ronaldo, hakkındaki vergi kaçakçılığı suçlaması nedeniyle hakimin sorularını yanıtladı.

Ronaldo, ilk kez hakim karşısında

Fenerbahçe Kulübü, Simon Kjaer'in Sevilla'ya transfer olduğunu resmi internet sitesinden duyurdu.

1 Yıldırım Demirören'den Terim'e: Kimi getirelim hocam TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yapılan toplantıda "Yerinize kimi getirelim" diye sorması Fatih Terim'i çıldırttı.

2 Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Tottenham ile oynadıkları hazırlık maçında fileleri havalandırmayı başardı.

3 Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

4 Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı Sezon sonu Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Bekir İrtegün, ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

5 Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE Galatasaray'ın Eskişehirspor ile yaptığı hazırlık maçında yeni transferler ortaya koydukları futbolla alkış topladı.

6 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

7 Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in ayrılığının ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını da kaldırma kararı aldı.

8 Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin Galatasaray yönetimine ateş püsküren Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in kaçamayacağını hesap vermesi gerektiğini savundu.

9 Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in istifa çağrısına yanıt verdi.