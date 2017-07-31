Kjaer resmen Sevilla'da

Simon Kjaer'in Fenerbahçe kariyeri sona erdi...
Sarı-lacivertli kulüp, Danimarkalı stoperin transferi konusunda İspanyol ekibi Sevilla ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
İşte yapılan açıklama:
PRENSİPTE ANLAŞTIK
Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Simon Kjaer'in transferi konusunda İspanyol ekibi Sevilla ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Simon Kjaer, İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş