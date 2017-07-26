Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Sturm Graz ile yapacağı maç için Avusturya'ya gitti.
Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Graz kentine hareket etti.
Sturm Graz ile Fenerbahçe arasında oynanacak ilk maç TSİ 20.00'de başlayacak.
KJAER KADRODA YOK
Bu arada Fenerbahçe'de Simon Kjaer, Sturm Graz maçı kadrosuna alınmadı.
Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias dün yaptığı açıklamada Kjaer ile ilgilendiklerini ifade etmişti.,