Kjaer'den Chelsea açıklaması

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, Başakşehir'i 1-0 yenip zirve yarışına tutundukları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Simon Kjaer'in maç sonu flaş röportajdaki sözleri:

DAHA FARKI KAZANABİLİRDİK

"Yapmamız gerekeni yaptık. Kesinlikle 3 puanla ayrılmamız gerekiyordu. Büyük önem teşkil eden kritik bir maçtı. Bu döneme kadar kendi işimizi kendimiz zorlaştırdık. Artık her maça 3 puan için çıkıyoruz. Bu akşam başardık. Profesyonelce iyi iş çıkardık. Daha farklı kazanabilirdik ama 1-0'da yeter."

ÖNEMLİ OLAN TAKIM

Yokluğunda Fenerbahçe'nin savunmada zorlanması hakkında ise şunları söyledi;

"Çok fazla böyle konular düşünmüyorum. Burada bizim için esas mesele takım. Olmaması gereken şeyler olmuştur ama böyle bir düşünce yapım yok. Roman oynar, Skrtel oynar, her zaman en iyisini vermeye gayret gösteriyorlar. Kimseye suçlama getirmeyelim. Herkes bu takımın başarısı için gayret gösteriyor."

CHESLEA AÇIKLAMASI

"Dedikodu bunlar. Her transfer döneminde olur, yeni bir şey yok."

