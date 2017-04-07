Koke'nin başına silah dayayıp saatini çaldılar

İspanya Ligi'nde yarın oynanacak Madrid derbisi öncesi Atletico'nun yıldızı Koke talihsiz bir olay yaşadı. Otoparkta başına silah dayayan bir hırsız, futbolcunun 70 bin Euro değerindeki saatini çaldı.

MADRİD DERBİSİ ÖNCESİ BÜYÜK ŞOK

İspanya Ligi'nde gözler yarın oynanacak Madrid derbisinde. Real Madrid, Atletico Madrid'i konuk edecek. Bu kritik karşılaşma öncesi Atletico Madrid'in orta sahasının önemli ismi Koke talihsiz bir olay yaşadı.

SAATİNİ ÇALDILAR

Perşembe gecesi Madrid'in popüler bölgelerinden Chamberi'de arabasını almak üzere otoparka giren Koke, burada silahlı soyguna uğradı. Motorsikletli soyguncu Koke'nin başına silah dayayıp saatini istedi. 70 bin Euro değerindeki saati alan hırsız motorsıkletiyle hızla uzaklaştı.

Koke'nin şikayeti sonrası polis kameralardan hırsızın kimliğini tespit etmeye çalışıyor.