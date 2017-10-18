Konyaspor'un konuğu Salzburg

Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Craig Pawson yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

KONYASPOR'UN 3 PUANI VAR

Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı. Grup lideri Salzburg ise ilk hafta deplasmanda Vitoria ile 1-1 berabere kaldı, ikinci maçta evinde Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup etti. 18.10.2017 Atker Konyaspor Salzburg'u konuk edyor.

I Grubu'nun üçüncü haftasındaki diğer maçta Olympique Marsilya, Vitoria'yı ağırlayacak.

AVRUPA'DA 9. MAÇ

Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 9. sınavına çıkacak. Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 8 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 6 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.