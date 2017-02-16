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Krasnodar - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Rus temsilcisi Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

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UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nu Manchester United'ın önünde zirvede tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe, I Grubu'nu Schalke 04'ün arkasında ikinci olarak tamamlayan Rus ekibi Krasnodar ile son 32 turunda mücadele edecek.

Krasnodar ile Fenerbahçe arasında Rusya'da Krasnodar Stadı'nda oynanacak maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak ekranlara gelecek.

İŞTE İLK 11'LER 

Krasnodar'ın 11'i: Kritsyuk, Naldo, Martynovich, Gazinski, Podberezkin, Ramirez, Wanderson, Claesson, Kaleshin, Kabore, Smolov

Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Sow, Lens, Emenike

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