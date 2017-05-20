Lacazette'in gönlü İspanya'da

Lyon'un Fransız yıldızı Alexandre Lacazette, sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşündüğünü açıkladı. Golcü oyuncu L'Equipe'e yaptığı değerlendirmede "Lyon'dan ayrılmak için doğru zamanın olduğunu düşünüyorum. Kendimi başka bir seviyeye taşımak istiyorum ve bunun için risk almaya hazırım" dedi.

BÜYÜK BİR İSMİM YOK

Yıllardır üst düzeyde oynayan ancak halen büyük bir isim yapamadığının altını çizen 25 yaşındaki oyuncu, "Avrupa'da büyük bir ismim yok. İnsanların beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağımı merak ediyorum. Bunun için kendimi daha üst seviyede test etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

GRİEZMANN'LA OYNAMAK ÇOK GÜZEL OLUR

Adının anıldığı Atletico Madrid'le ilgili de konuşan Lacazette, "Atletico, yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde olan, harika bir kulüp. Antoine Griezmann ile birlikte oynamak çok güzel olur. U18 Milli Takımı'nda da birlikte oynamıştık." dedi.