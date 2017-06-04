LeBron James: Warriors gördüğüm en iyi takım

LeBron James, Golden State Warriors ile oynayacakları serinin ikinci maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sports Illustrated'dan Ben Golliver'a konuşan LeBron, "Bu ligde birçok harika takım gördüm ama bu Warriors gördüğüm en iyi takım. Birlikte çalışıyorlar ve herhangi biri öne geçmeden takım için oynuyorlar. Savunmada ve hücumda çok istekliler. Sürekli oyun planına sadık kalıyorlar ve işlerini yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

James, "Demek istediğim, tarihin en iyi takımlarından birine karşı geçen sezon kazanmıştık. Zaten çok iyi bir takım vardı ellerinde ve bunun üstüne eşsiz bir hücum yeteneğine sahip, harika basketbol IQ'su olan bir süperstar kattılar. Olağanüstü bir takım oldular." dedi.

Cavaliers Başantrenörü Tyronn Lue da, CBS'ten Sean Wagner McGough'a yaptığı açıklamada, "Warriors, benim gördüğüm en iyi takım." açıklamasını yaptı.