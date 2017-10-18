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Leicester City'de Shakespeare dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, teknik direktör Craig Shakespeare ile yollarını ayırdı.

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Leicester City'de Shakespeare dönemi sona erdi

Leicester City Kulübünden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İngiliz teknik adamla yolların ayrıldığı ve cumartesi günü oynanacak Swansea City maçında takımın başında Michael Appleton'ın çıkacağı belirtildi.

RANİERİ'NİN YERİNE GELMİŞTİ

Shakespeare, 2015-2016 sezonunda büyük bir sürprize imza atarak, tarihinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan Leicester City'de geçen sezon görevine son verilen Claudio Ranieri'nin yerine takımın başına geçmişti.

İngiliz ekibi, bu sezon 8 haftası geride kalan ligde 6 puanla 18. sırada yer alıyor.

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