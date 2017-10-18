Leicester City'de Shakespeare dönemi sona erdi

1 Ali Şen: Fenerbahçe Galatasaray'ı yener Fenerbahçe camiasında başta Aziz Yıldırım ve eski başkanlardan Ali Şen olmak üzere herkes Galatasaray galibiyetinden emin.

2 Trabzonspor Rıza Çalımbay'ı KAP'a bildirdi Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

3 Beşiktaş'ın kasası doldu Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deviren Beşiktaş, kasasına en çok para koyan Türk takımı oldu.

4 Tudor'dan yöneticilere: Florya'ya gelmeyin Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, futbolcuların kafasının karışmaması için yöneticilere Florya yasağı getirdi.

5 Volkan Demirel: Derbiyi kazanın hesaplar benden Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, G.Saray derbisinde zafer elde edilmesi durumunda takıma ziyafet verecek.

6 Fikret Orman: Benim oyuncularım mal değil Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Monaco maçı sonrası "Cenk Tosun'un bonservisi" hakkındaki soruya "Oyuncularım mal" değil diyerek yanıt verdi.

7 Kocaman'dan Ozan Tufan'a: Koçum benim Son haftalarda çıkış yakalayan Ozan Tufan, teknik direktör Aykut Kocaman'a övgüler yağdırdı.

8 Liverpool Maribor'a 7 attı Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda oynanan üçüncü tur karşılaşmalarında Liverpool, deplasmanda Maribor'u 7-0 mağlup etti.

9 Beşiktaş'ın galibiyeti Fransa basınında Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup eden temsilcimiz Beşiktaş'ın bu galibiyeti Fransa basınında geniş yer buldu.