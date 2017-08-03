Lens Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Jeremain Lens transferinde mutlu sona ulaştı.
NTV Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlılar, Sunderland ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.
5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Beşiktaş, Hollandalının bonservisi için Sunderland'e 5 milyon Euro ödeyecek.
Lens ile 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.
GÖKHAN VE CANER'DEN SONRA LENS DE ALINDI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sağ ve sol beklerini transfer ederek büyük ses getiren siyah-beyazlılar, Lens'i de kadrosuna katarak son 1 senede ezeli rakibinin 3 önemli ismini almış oldu.
Lens transferinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.