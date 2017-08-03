Ensonhaber.com'a dön

Lens Beşiktaş'ta

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

Lens Beşiktaş'ta
Yorum Yap

Beşiktaş, Jeremain Lens transferinde mutlu sona ulaştı.

NTV Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlılar, Sunderland ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Beşiktaş, Hollandalının bonservisi için Sunderland'e 5 milyon Euro ödeyecek.

Lens ile 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

GÖKHAN VE CANER'DEN SONRA LENS DE ALINDI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sağ ve sol beklerini transfer ederek büyük ses getiren siyah-beyazlılar, Lens'i de kadrosuna katarak son 1 senede ezeli rakibinin 3 önemli ismini almış oldu.

Lens transferinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM