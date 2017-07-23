Lens: Sunderland'ın oyuncusuyum

Fenerbahçe'deki kiralık sözleşmesinin ardından Sunderland'e geri dönen ve sarı-lacivertli takıma dönüp dönmeyeceği henüz belli olmayan Jermain Lens'ten önemli açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmaya için uğraştığı Jeremain Lens, hazırlık maçlarında başarılı bir performans gösterdiği Sunderland'de kalabileceğinin sinyallerini verdi.

KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM

Performansını sürdürmek istediğini söyleyen Hollandalı oyuncu ''Kendimi hazır hissediyorum. Performansımı bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Sezon öncesi en önemli olan şeylerden biri hazır olmak. Ben de çok çalışıyorum ve olabildiğimce hazır durumdayım'' ifadelerini kullandı.

SUNDERLAND'IN OYUNCUSUYUM

Geleceği hakkında da ipuçları veren Lens, bu sezon İngiltere Championship'te mücadele edecek Sunderland'de kalabileceğinin sinyallerini ''Şu an Sunderland'in oyuncusuyum ve bu kulüp için her şeyi yapacağım. Mücadele etmeye ve takım için çok çalışmaya devam edeceğim. Gollerime de umarım devam ederim'' sözleriyle verdi.