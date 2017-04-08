Lens'ten basketbol seyircisine büyük övgü

Fenerbahçe'nin evinde Barcelona'yı yendiği maçın konuklarından biri de Lens'ti.

LENS TARAFTARA HAYRAN KALDI

Başarılı oyuncu, sürpriz bir şekilde maça gelirken devre arasında yöneticilerle ilginç diyaloglar yaşadı. Hollandalı oyuncu, sarı lacivertli yöneticilerle sohbetinde maçtaki muhteşem taraftardan bahsederek hayranlığını dile getirdi.

Yöneticiler de ona, normalde futbol takımının maçlarında da taraftarın en az böyle mükemmel olduğunu, stadı doldurduğunu söyledi.

"BİZ BOŞ TRİBÜNLERE OYNUYORUZ"

Fenerbahçe futbol takımının geçtiğimiz sezonlarda ortalama 45-50 bin kişiye oynadığı anlatıldığında şaşıran Lens, "Ben bunu derbi ve Avrupa maçları dışında hiç göremedim. Hep boş tribünler önünde oynuyoruz. Neden böyle?" diye sormaktan kendini alamadı.