Liverpool Lovren'in sözleşmesini uzattı

Liverpool, Hırvat savunma oyuncusunun sözleşmesini yeniledi.

2021 YILINA KADAR UZATILDI

Kulüpten yapılan açıklamada Hırvat savunma oyuncusunun 2019 yılında bitecek sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

İmza töreninde konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Sanırım bugün dünyanın en mutlu insanı benim. Hayalim sevdiğim bir kulübün uzun yıllar formasını giymekti. Liverpool'da bu hayalim gerçek oldu. İlk iki sezonuma göre bu yıl daha iyi bir performans ortaya koyuyorum. Kulüp de bu sayede beni ödüllendirdi ve bana güvendiğini gösterdi. Çok yetenekli oyuncularımız ve harika bir menajerimiz var. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum ve büyük heyecan duyuyorum." diye konuştu.

2014 yılında Southampton'dan Liverpool'a 20 milyon sterlin karşılığında transfer olan Dejan Lovren, bu sezon 25 lig maçında forma giyerek 2 gol ve 1 asiste imza attı.