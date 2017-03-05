Lukalu: Şampiyonlar Ligi'nde oynamalıyım

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku, en iyi golcüler arasında yer alabilmek için UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi gerektiğini söyledi.

'KENDMİMİ KANITLADIM'

Lukaku, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Barcelonalı Luis Suarez ve Bayern Münihli Robert Lewandowski gibi üst düzey golcüler arasında gösterilebilmek için kendisini farklı bir platformda daha ispatlaması gerektiğini belirterek, "Premier Lig'de 5-6 sezondur attığım gollerle kendimi kanıtladım. Artık futbol dünyasının en büyük sahnesinde büyük maçlarda oynayarak bir üst seviyeye çıkmam gerek. En iyi golcüler arasında yer alabilmek için Şampiyonlar Ligi'nde oynamalıyım." ifadelerini kullandı.

'EN İYİ GOLCÜLERDEN BİRİYİM'

Tutkuyla oynamadığı yönünde yöneltilen eleştirileri kabul etmeyen 23 yaşındaki Lukaku, "Tutkulu bir futbolcuyum ama bunu yeri geldiğinde gösteriyorum. Sahada genellikle soğukkanlılığımla hareket etmeye çalışırım. Kendimi Premier Lig'deki en iyi golcülerden biri olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Chelsea'de bekleneni veremeyen Lukaku, 2014'te 28 milyon sterlin karşılığında Everton'a transfer olmuştu. Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Belçikalı milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi mücadelesinin uzağında kalan Everton'da bu sezon çıktığı 27 maçta 18 gol attı.