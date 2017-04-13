Lyon - Beşiktaş - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ..

37' Lyon topla daha fazla oynayan taraf ancak kaptığımız toplarda orta alanda pas yaparak oyunu soğutuyoruz.

30' Oyunun bu bölümünde Talisca'nın kanatlara açtığı toplarla kanatlardan atak oluştumaya çalışıyoruz.

25' Bu dakikalara kadar duran toplardan etkili olduk. Marcelo bu kez de son anda dokundu top kaleye paralel bir şekilde auta çıktı.

20' Lyon atağında top direkten döndü... Ev sahibi çok tehlikeli geldi... Fekir'in vuruşu üst direkten döndü.

15' GOOOOLLLL..... Lyon 0-1 Beşiktaş (Babel)

Talisca, serbest vuruşu pas ile kullandı. Sağ çaprazda topla buluşan Babel, uzak direğe çok güzel bir vuruş yaptı ve Beşiktaş'ı Fransa'da 1-0 öne geçirdi.



9' Bir kez daha gole çok yaklaştık. Kornerden gelen topa Marcelo vurdu savunma son anda topu çıkardı.

5' Beşiktaş tehlikeli geldi! Talisca'nın ortasında Marcelo, arkası dönük topu kaleye gönderdi. Lopes son anda topu dışarı çeldi.

1' Mücadele başladı. Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar dileriz.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmayı başaran Beşiktaş, yarı finale yükselme yolunda avantaj sağlamak için Fransa'nın Olympique Lyon takımının karşısına çıkıyor.

STATTA 20 BİN TÜRK VAR

Kritik karşılaşma öncesi biletlere hücum eden yaklaşık 20 bin civarındaki Türk taraftarlar, stadın 4'te 1'ini dolduracak ve Beşiktaş'a 90 dakika destek verecek.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk

Lyon: Lopes, Mammana, Diakhaby, Morel, Rafael, Tousart, Tolisso, Fekir, Valbeuena, Lacazette, Ghezzal