Lyon-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmayı başaran Beşiktaş, yarı finale yükselme yolunda avantaj sağlamak için Fransa'nın Olympique Lyon takımının karşısına çıkacak.

HANGİ KANALDA?

İki takım arasındaki mücadele, TSİ 22.05'te Lyon Stadı'nda oynanacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek. Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakem olacağı mücadelede, Carlos Gomez ile Jesus Gil Manzano ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

20 BİN TÜRK STATTA OLACAK

Kritik karşılaşma öncesi biletlere hücum eden yaklaşık 20 bin civarındaki Türk taraftarlar, stadın 4'te 1'ini dolduracak ve Beşiktaş'a 90 dakika destek verecek.

MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Lopes, Rafael, N'Koulou, Yanga-Mbiwa, Rybus, Darder, Tolisso, Valbuena, Fekir, Ghezzal, Lacazette

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Beck, Atiba, Oğuzhan, Adriano, Talisca, Babel, Cenk