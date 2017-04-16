Lyon taraftarı İstanbul'a gelmeyecek

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa'da oynanan ve olaylara sahne olan Lyon-Beşiktaş maçının rövanşı için flaş bir karar alındı.

LYON TARAFTARI İSTANBUL'A GELMEYECEK

Kararın UEFA ve Fransız Büyükelçiliği ile anlaşmalı alındığı aktarıldı. İstanbul'da 20 Nisan Perşembe günü oynanacak maçta Lyon taraftarının yanı sıra herhangi bir VIP'nin de bulunmayacağı, sadece oyuncu, takım teknik ekibi ve Başkan Jean-Michel Aulas'ın olacağı öğrenildi.

İKİ TAKIM DA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan perşembe günü Lyon'da yaşanan olaylar sebebiyle maç 50 dakika gecikmeli başlamış, 12 Lyon ve Beşiktaş taraftarı gözaltına alınmış ve 7 kişi yaralanmıştı. Her iki takım da sorumlu bulunarak UEFA'nın disiplin prosedürüne maruz kaldı.