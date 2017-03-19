Lyonlu Valbuena: Beşiktaş büyük lokma

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Lyon ekibinden, siyah beyazlı rakipleriyle ilgili açıklama geldi. Ligue 1'de bu gece Paris Saint Germain ile karşılaşacak olan mavi-kırmızılı ekipte, bu maç öncesi düzenlenen toplantıda Türkiye ile ilgili değerlendirmeler de yapıldı.

BEŞİKTAŞ BÜYÜK LOKMA

Takımın tecrübeli oyuncusu Mathieu Valbuena, "Avrupa Ligi'nde bizden beklentilerin büyük olduğunun farkındayız. Bu kulvarda, zor olduğunun farkında olsak da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Önümüzdeki ilk engel Beşiktaş ve Beşiktaş büyük bir lokma" diye konuştu.

İSTANBUL'DA KARAKTER KOYMALIYIZ

Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio da, toplantıda Beşiktaş'ı değerlendirdi. Tecrübesiz teknik adam şunları söyledi:

"İyi bir takımla karşılaşacak olmamız iyi bir şey. Herkes bizi favori olarak görüyor. Daha zayıf bir takımla eşleşseydik, üstünlük hissine kapılma riskimiz olurdu. Bu yüzden Beşiktaş ile eşleşmemiz iyi oldu. Bu kuranın kötü yanı, rövanş maçını Türkiye'de oynayacak olmamız. İkinci maçı evimizde oynamayı tercih ederdim. Çünkü İstanbul'da görkemli bir atmosfer olacak. Oyuncularımın orada sahaya karakterlerini koymaları gerekecek."