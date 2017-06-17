Maicon Marques Antalyaspor'da

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak ve Avrupa kupalarına katılmak isteyen Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kırmızı-beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle Brezilyalı Maicon Marques ile sözleşme imzaladı.

İMZA 3 YILLIK

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, ofansif, defansif yönden tekniği olan sürati ve farklı pozisyonlarda görev yapabilen Maicon ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Maicon'un önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Öztürk, "Önemini performansıyla daha da gösterecektir. Takımımıza çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim için önemli bir transfer. Attığı goller ve katkısıyla kendisini gösterecektir. Maicon, Antalyaspor'a geldiği için mutluyuz" dedi.

ANTALYA TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ OLACAK

Maicon ise 7 yıl Rusya'da oynadıktan sonra Antalyaspor için mücadele edeceğini anlattı. Antalyaspor'un harika tesisleri olduğuna değinen Maicon, "Takımın hedeflerinde yer alacağım için çok mutluyum. Bu projede bana inanan güvenenlere teşekkür ediyorum. Antalyaspor'un Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olacağına inanıyoruz" diye konuştu.