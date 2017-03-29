Mammana: Beşiktaş'ı fazla tanımıyorum

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final turu mücadelesinde Temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak Lyon'un yıldız oyuncusu Mammana, Beşiktaş hakkında fazla bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'ın rakibi olan Olympique Lyon'da kuranın yansımaları sürüyor. Fransız ekibinin 21 yaşındaki stoperi Emmanuel Mammana zor bir eşleşmeye çıkacaklarını aktardı.

FAZLA BİLGİM YOK

Beşiktaş'ı fazla tanımadığını kaydeden genç stoper, "Biz iyi bir takımız. Amacımız Avrupa Ligi'nde en son aşamaya kadar gitmek. Birlikte olursak bunu başarabiliriz. Beşiktaş'a karşı oynamak zor olacak. Çok detaylı bir bilgim olmasa da turu geçmek için mücadele etmek zorundayız." dedi.

Mammana, "Hem Ligue 1 hem de Beşiktaş maçlarını ayrı ayrı düşünüp, her birine konsantre olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.