Manchester United - Ajax - CANLI SKOR

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32' Hollanda temsilcisi Ajax kısa paslarla organize olmaya çalışıyor ve beraberlik için rakip sahada pozisyon arıyor.

25' Antonio Valencia sağ kanattan ceza sahasına giriyor ve altıpas sağ çaprazından vuruşunu yapıyor ancak kaleci Andre Onana gole izin vermiyor.

18' GOL.... Manchester United 1-0 Ajax (Pogba)

Fellaini'den pası alan Pogba topu soluna çekip vurdu, savunmadan seken top kaleciyi yanılttı ve filelerle buluştu.

5' Final mücadelesinin ilk bölümüne Manchester United daha baskılı başladı.

1' UEFA Avrupa Ligi'nin final mücadelesi başladı.

Ajax-Manchester United UEFA final maçı için nefesler tutuldu.

Hollanda'nın Ajax takımı ile İngiltere'nin köklü kulübü Manchester United İsveç'in Stockholm kentinde karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam finalde mücadele edecek Ajax ile Manchester United, Avrupa kupaları tarihinde 5. kez karşı karşıya geliyor.

Ajax, Avrupa'da çıktığı 9 finalin 6'sından galip ayrıldı, Manchester United ise 6 finalden 4'ünü kazandı. Avrupa'da daha önce 2 kez finalde karşılaşan iki ülkenin temsilcileri, birer defa şampiyon oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Manchester United: Romero, Valencia, Smalling, Blind, Darmian, Herrera, Fellaini, Pogba, Mata, Mkhitaryan, Rashford

Ajax: Onana, Veltman, Riedewald, Sanchez, De Ligt, Traore, Klaassen, Younes, Schone, Ziyech, Dolberg