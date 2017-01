Mario Gomez: Beşiktaş'a her şeyi unutmak için gittim

2015-2016 sezonunda Beşiktaş formasını giyerek iyi bir performans sergileyen Alman futbolcu Maio Gomez bir yazısında Beşiktaş ve Türkiye'deki günlerinden bahsetti.

HER ŞEYİ UNUTMAK İÇİN GİTTİM

The Player Tribune için kaleme aldığı yazıda Gomez, ''Fiorentina'daki her şeyi unutmak istedim ve Türkiye'ye gittim. Türk taraftarlarla ilgili öğrendiğim şey; bu dünyada kulüpleri için var oluyorlar. Her hafta kulüpleri için yaşıyorlar. Orada olmak ve onların önünde oynamak inanılmaz bir deneyimdi. Ama insanlar yine de oraya niye gittiğimi anlamadı.'' diye konuştu.

KARİYERİMİN SONU OLARAK ALGILANDI

Gomez açıklamsının devamında, ''Beşiktaş için oynamayı Euro 2016 ve bir şampiyonluk için şans olarak gördüm. Çoğu insan bu transferi kariyerimin sonu olarak algıladı ama ihtiyacım olan zıplamayı ve başlangıcı yaptım. Hayatın sahadaki oyununuzu etkilediğini düşünürüm ve İstanbul'daki hayat beni ileriye götürdü. Bu enerjiyi kullandım ve lig şampiyonluğunu kazandık. Sonunda bir futbolcu olarak yeniden mutluydum. Gol kralıydım ve Beşiktaş yedi yıl sonra lig şampiyonu oldu.'' ifadelerini kullandı.