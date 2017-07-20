Fenerbahçe'nin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Şilili futbolcu Mauricio Isla İstanbul'a geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Isla için kulübü Cagliari'ye bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-lacivertlilerin Şilili sağ bekle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Mauricio Isla İstanbul'a geldi İZLE
MAURICIO ISLA KİMDİR?
TAM ADI: Mauricio Anibal Isla
DOĞUM TARİHİ: 12 Haziran 1988 (29)
BOYU: 1,76m UYRUĞU: Şili
MEVKİ: Sağ bek
KULLANDIĞI AYAK: Sağ
PİYASA DEĞERİ: 4 milyon Euro
ÖNCEKİ KULÜPLERİ: Universidad Catolica, Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Marsilya, Cagliari