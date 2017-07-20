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Mauricio Isla İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mauricio Isla, İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Şilili futbolcu Mauricio Isla İstanbul'a geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Isla için kulübü Cagliari'ye bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-lacivertlilerin Şilili sağ bekle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Mauricio Isla İstanbul'a geldi İZLE

MAURICIO ISLA KİMDİR? 

TAM ADI: Mauricio Anibal Isla 

DOĞUM TARİHİ: 12 Haziran 1988 (29) 

BOYU: 1,76m UYRUĞU: Şili 

MEVKİ: Sağ bek 

KULLANDIĞI AYAK: Sağ 

PİYASA DEĞERİ: 4 milyon Euro 

ÖNCEKİ KULÜPLERİ: Universidad Catolica, Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Marsilya, Cagliari

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