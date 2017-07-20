Mauricio Isla İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Monaco maçının ardından açıklamalarda bulundu ve yapılacak iki transferi duyurdu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

F.Bahçeli taraftarlar, Volkan Demirel'in de ailesine küfür edildiğini ancak Fatih Terim'in tecrübeli kaleciye sahip çıkmadığını belirtti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, damadının ablasını korumak için edepsiz teklife icabet ettiğini söyledi.

Fatih Terim'den kavga açıklaması: Yine olsa yine yaparım

Cenk Gönen'i Malaga'ya satan Galatasaray, Muslera'nın yedeği olarak Mert Günok'u transfer ediyor.

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Bonservisi elinde olan yıldız futbolcular

Transfer piyasasının oldukça hareketli olduğu şu günlerde, birçok yıldız oyuncu halen kendisine kulüp bulamadı.