M.City'den 19 yaşındaki oyuncuya 123 milyon lira

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Palmeiras alt yapısından yetişen Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus'u renklerine kattı.

BONSERVİSİ 27 MiLYON STERLİN

Palmeiras'ın geçen sezon şampiyon olmasına 12 gol ve 5 asistlik performansıyla katkı sağlayan 19 yaşındaki Jesus, 27 milyon sterlin(123 milyon lira) bonservis bedeliyle Manchester City'nin kadrosuna dahil oldu.

TOTTENHAM MAÇINDA SAHADA

Brezilyalı forvet, teknik direktör Pep Guardiola'nın görev vermesi halinde 21 Ocak Cumartesi günü ligde Tottenham karşısında forma giyebilecek. 33 numaralı formayı seçen Jesus, Manchester City'nin kazanma alışkanlığına sahip bir kulüp olduğunu ve yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet yaşayan Manchester City, 42 puanla beşinci sırada yer alıyor.