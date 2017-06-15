Mehmet Ekici: Hedefimiz şampiyonluk

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mehmet Ekici, yeni sezon öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, 6 ay kadro dışı kalmasının kendisini çok yıprattığını dile getirdi.

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Ekici, "Açıkçası futbolcu için en kötü şey oynamamak. Zor bir dönem geçirdim. Ancak yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Buraya geldikten sonra bunu net olarak anladım" ifadelerini kullandı.

HEDEF KESİNLİKLE ŞAMPİYONLUK

Yetenekli oyuncu, sarı-lacivertli takımın çok önemli oyunculardan kurulu olduğunu dile getirerek, "İyi bir kadromuz var. Valbuena zaten kalitesini ispat etmiş bir oyuncu. Daha da güçlendik. Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk. Taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.