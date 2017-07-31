Mehmet Ekici: Lakabım bombacı Mehmet

Trabzonspor'la sözleşmesi bittikten sonra sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcu, geride kalan 6 aylık dönemde yaşanılan sıkıntılarla ilgili olarak konuşmaktan kaçındı.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI



"Karakterimi yansıtan kulübü tercih ettim" diyerek sözlerine başlayan Ekici, "Trabzonspor'da yaşadığım problemli dönemle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü o defter kapandı. Bu sezon bütün taraftarlarımızı destek için stadımıza bekliyoruz" dedi.

Özellikle attığı frikik golleriyle Trabzonspor'da adından sıkça söz ettiren Mehmet Ekici, Karadeniz ekibinde forma giydiği dönemde kendisine Bombacı Mehmet diye seslendiklerini hatırlatarak, "Önümüzdeki maçlar ya da haftalar bana nasıl seslenildiğini gösterecektir. Onun tercihini büyük taraftarımıza bırakıyorum" dedi.

"HEDEFİM MİLLİ TAKIM"

Fenerbahçe formasıyla maç yapmaya başladıkça daha iyi bir performans sergileyeceğini de sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, "Hedefim başarılı olarak tekrar Milli Takım'a dönmek. 6 aylık süreyle futboldan ayrı kalınca, ister istemez futbolu özlüyorsunuz ve mücadele ritminiz artıyor. Ben futbola aç biriyim ve iyi işlere imza atmak için buradayım. Futbolu iki yönlü oynayabildiğim için son vuruşlarım da iyi. 6-8-10 pozisyonlarında rahatça oynayabileceğimi düşünüyorum, tabii buradaki karar hocamındır. Her 3 pozisyonda da yeteneğimi gösterebileceğime inanıyorum. Bizim yapmamız gereken tek şey; çok çalışmak ve hazır olmak" açıklamasını yaptı.