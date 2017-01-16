Mehmet Ekici: Söz verdiğim takıma gideceğim

Fenerbahçe’ye transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici’ye A2 takımı yolu göründü.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ile biraraya gelen ve “Beşiktaş’a git” teklifini yine geri çeviren Ekici’nin kararında ısrar etmesi durumunda, teknik direktör Ersun Yanal tarafından da kadroya alınmayacağı ve sezon sonuna kadar A2 takımı ile antrenmanlara çıkacağı öğrenildi.

Başkan Usta ile görüşmesine babası ile birlikte giden Ekici’nin net bir şekilde Fenerbahçe’nin dışında bir takıma gitmeyeceğini belirttiği kaydedildi.

SÖZ VERDİĞİM TAKIMA GİDECEĞİM

Usta’nın bu tavır karşısında kendisinin kadro dışı kalacağını söylediği, Ekici’nin de, “Gerekirse tek başıma çalışır, sezon sonu söz verdiğim takıma giderim” dediği ifade edildi.

A2'YE YOLLANDI

Usta’yı bir hayli kızdıran bu yanıttan sonra milli oyuncunun kadro dışı bırakılacağı ve bugünden itibaren A2 takımı antrenmanlarına çıkacağı vurgulandı.