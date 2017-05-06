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Meltem Hocaoğlu gümüş madalya kazandı

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite artı 68 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Meltem Hocaoğlu, gümüş madalya kazandı.

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İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcu Meltem Hocaoğlu, son Avrupa şampiyonu Fransız Anne Laure Florentin ile karşı karşıya geldi.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Final müsabakasında rakibine 1-0 yenilen Meltem, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Meltem, şampiyonanın ilk gününde sırasıyla Slovenyalı Kaja Budic, İsveçli Hana Antunovic, Bosna Hersek'ten Mirnese Bektas ve Ukraynalı Anastasiya Stepahko'yu eleyerek finale yükselmişti.

Kadınlar kumite artı 68 kiloda sıralama şöyle:

1. Anne Laure Florentin (Fransa) 

2. Meltem Hocaoğlu (Türkiye)

3. Hana Antunovic (İsveç)

   Ivanna Zaytseva (Rusya)

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