Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen etkileyici futbol tarzıyla herkesi kendine hayran bırakan Emre Mor'un menajeri Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için Türkiye'ye geldi.

EMRE MOR GELMEM DEMİŞTİ

Danimarka'nın Nordsjaelland takımından Dortmund'a transfer olduğunda büyük yankı uyandıran genç futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda nasıl bir gelişim göstereceği sorusu akıllara geldi.

Emre Mor'un Moldovaya'ya attığı gol- İZLE

Emre, daha önce kariyeri ve gelişimi açısından Türkiye'ye gelmeyeceğini açıklamıştı. Ancak her fırsatta Dortmund'da kalmak istediğini dile getiren yetenekli futbolcunun F.Bahçe'ye gelmesi için menajerinin baskı yaptığı ifade edildi.

TÜRK OYUNCULAR AVRUPA'YA GİDİYOR

Özellikle sosyal medyada Emre Mor'un menajeri tarafından Türkiye'ye pazarlandığı ve gelmesi durumunda kariyeri açısından kötü bir tercih yapacağı konuşuluyor.

Öte yandan son dönemde Enes Ünal ve Emre Çolak gibi Türk oyuncuların Avrupa'ya gidip başarılı olması Emre Mor'un Türkiye tercihini daha da sorgulanır hale getiriyor.

Emre Mor'un Türkiye kararı