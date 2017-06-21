Menez Antalyaspor'la sözleşme imzaladı

Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında yer almayı ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Antalyaspor, yeni transfer Jeremy Menez'i Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlediği törenle kadrosuna kattı.

3 YILLIK İMZALADILAR

Fransız orta saha oyuncusu, Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Menez transferinin takım açısından önemli bir hamle olduğunu anlatırken "3 yıllık sözleşme imzaladık. Kulübümüze faydası olacağına inanıyoruz. Kulübümüzü performansıyla en iyi yere taşıyacaktır. Kendisine güveniyor, inanıyoruz, beklentimiz büyük" dedi.

ANTALYASPOR'DA OLMAKTAN MUTLUYUM

Menez, havalimanı gelişinden itibaren taraftarın kendisini çok sıcak karşıladığını anlatırken "Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum. Özellikle de inanılmaz bir statta oynayacağım için heyecanlıyım. Çok güzel bir şehirde futbol oynamak gurur verici. Tek amacım güzel galibiyetler almak ve Antalyaspor taraftarını mutlu etmek" diye konuştu.